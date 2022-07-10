Üsküdar'da korkutan kaza! İki araç birbirine girdi: 2'si çocuk 3 yaralı

"BURADA HER BAYRAM KAZA OLUYOR"

Mahalle sakini Emin Tüysüzoğlu "Evime giriyordum. Bu cip şu sokaktan çıktı. Beyaz otomobil ise caddenin yukarısından geliyordu. Beyaz otomobili havadayken gördüm. Herhalde şuradaki elektrik direğine vurdu. Takla atmaması mucize. İçindeki insanların ölmemesi şu anda bana göre mucize. Ama bizim burada her bayram mutlaka kaza oluyor. Burası dört yol ağzı. Şu sokağın başına bir tümsek koyarak bundan sonraki olacak kazaların önüne geçilebilir. İki çocuk bir kadın arka koltuktaydı. Çocuklardan birisinin başında yarık vardı. Bu cipin sürücüsü kadın da şoktaydı. Şimdi 112 aldı götürdü. 52 senedir bu mahallede oturuyorum. Buraya mutlaka bir önlem alınması gerekiyor." şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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