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    Kanseri 2 kez yenen Cemre Uçaryılmaz Metin'den acı haber

    Kanser ile mücadelesini 2 kez kazanan Cemre Uçaryılmaz Metin, bu kez hastalığa yenik düştü. İşte sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Cemre’den kara haber

    Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Son sınıfta kemik kanserine yakalandı. 7 ameliyat oldu, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi. Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. Genç kız, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den dün acı haber geldi.



    Cemre, 2021 yılında 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.



    BURUK BAYRAM!
    Antalya Serik'te Mahra Melin Pınar (10), 4 ay önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Pınar'ın gözü yaşlı ailesi, Mahra'sız geçen ilk Kurban Bayramı'nda küçük kızın mezarını ziyaret etti. Kızının başında duygulu anlar yaşayan baba Murat Pınar, "Kızımın vefatından sonra her gün mezarını ziyarete geliyoruz. Bugün de yanımızda olmasını çok isterdik" dedi.



        KARADENİZ UTKU'YU YUTTU
        Sakarya Adapazarı'nda yaşayan Utku Göçer (10), bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin'e geldi. Önceki gün akşam serinlemek için annesi ile birlikte gittiği sahilde denize girdi. Ancak bir süre sonra denizde akıntıya kapılarak kayboldu. Aramalara rağmen bulunamadı. Dün sabahki çalışmada Göçer'in kaybolduğu noktaya 200 metre mesafede açıkta cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan Utku'nun kıyıda bekleyen ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.



        Utku Göçer, Artvin'de girdiği denizde boğuldu. Baba Mehmet Göçer, sinir krizleri geçirdi.



        YASAK AŞKINI ÖLDÜRDÜ
        Şanlıurfa Suruç'ta 3 çocuk annesi Fatma Y., yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir ile tartıştı. Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle Demir'i sokak ortasında öldürdü. Cesedin başında polisin gelmesini bekleyen zanlı, ekiplerin olay yerine gitmesiyle teslim oldu.



            GONDOL FACİASI
            Malatya'da lunaparka giden Ahmet Kaya (26) ile arkadaşları, gondola bindi. Hareket ettikten kısa süre sonra Kaya'nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. Kaya, gondoldan yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



            AH BE OĞUZ
            Futbolcu Oğuz Kaan Orhan (9), 3 gün önce yolun karşısına geçerken kamyonetin altında kaldı. 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çocuğun maçlarda giydiği 6 numaralı forması tabutuna örtüldü.



            SAÇMA'SAMAN'!
            Kocaeli İzmit'te Tuncay Ataman (43) ile Yaşar Ataman (39) miras sebebi ile kavga etmeye başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. Yaşar Ataman, ağabeyine av tüfeği ile kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Ataman, can verdi. İki kardeşin de evli ve 3 çocuğu olduğu aynı binada altlı üstlü oturdukları belirlendi. İki kardeşin miras olarak kalan samanlığı bölüşürken aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.



                BAŞSIZ CESET
                İstanbul Başakşehir'de 40 yaşlarında bir kadın vahşice öldürülüp, ormana atıldı. Başı gövdesinden ayrı olarak bulunan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Parmak izleri alınarak labaratuara gönderildi. Polis, sır cinayeti çözmek için çalışma başlattı.



                53 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 53 milyon 104 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 682'şer lira, 4 bilenler 776'şar lira, 3 bilenler 37'şer lira. 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                2.6 MİLYON DEVRETTİ
                5+1bilen çıkmayınca 2 milyon 627 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 834'er, 4+1 bilenler 434'er, 4 bilenler 46'şar, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira kazandı.



                    YAŞAM SAVAŞI
                    Savaş bebek 27 haftalıkken 790 gram dünyaya geldi. İkizi hayatını kaybetti ancak o 72 gün yoğun bakımda yaşamak için direndi. Dün, hastaneden taburcu edildi. Ailesine bayram hediyesi verdi. Konya'da Elmas-Kemal Acıbadem çifti, geçtiğimiz yıl evlendi. Çift, bir süre sonra ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak anne Elmas Acıbadem, gebeliğinin 27'nci haftasında rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hemen doğuma alındı ve ikiz oğullarını dünyaya getirdi. Tedavileri yoğun bakımda devam eden ikizlerden Miraç Ege, 2 aylıkken hayatını kaybetti. 790 gram doğan Savaş bebek ise 72 gün boyunca solunum cihazına bağlı şekilde yaşam savaşı verdi. 4 ayın sonunda yoğun bakımdan çıkarak ailesini sevindirdi. Anne Acıbadem "Savaş büyük zorluklardan çıktığı için de ismini Savaş koyalım dedik. Küçücük bedeniyle çok uğraştı. İnşallah gördüğü son savaş bu olur" dedi. Elmas Kemal Acıbadem çifti, evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



                    DiLEK OLAY
                    Kocaeli'de Koral ailesinin ilk göz ağrı Çınar, 4 yıl dünyaya geldi. Ancak aile, 1.5 yaşına basan Çınar'ın hareketlerinde ve konuşmasında değişiklik fark etti. Hemen hastaneye gitti. Otizm tanısı konulan Çınar'ın tedavisine geçildi. 2 yıllık eğitimin ardından ilk tekrar konuşmaya başlayan küçük çocuk, ailesini sevindirdi. Yaşadıklarını anlatan baba Hüseyin Koral, "İki sene zaman geçti. Şu an çocuğum her şeyi algılıyor. Talepleri var, istekleri var, konuşmaya başladı. Kelime çıktıları çok güzel" dedi.



                    'EŞ'SİZ KARAR
                    Emsal karar Antalya'dan geldi... Genç adam, eşinin sürekli telefonla uğraşmasından şüphelendi. Bunun üzerine eşinin telefonuna cep telefonuna silinen kayıtları geri getirmeyi sağlayan bir program yükledi. Genç kadının, başka erkeklerle görüştüğünü tespit etti. Hemen boşanmak için mahkemeye gitti. Yerel mahkeme, ihanet nedeniyle evliliğin temelden sarsıldığını belirtti. Çiftin boşanmasına karar verdi. Karar, istinafa gönderildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise davacı erkeğin program vasıtasıyla edindiği belgeleri hukuka aykırı elde ettiğine dikkat çekti. Boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağına karar verdi. DİLHAN DUMANOĞLU



                        YORUMSUZ
                        Kahramanmaraş'ta avukat Serpil Yabanoğlu, 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini merak etti. Yorum yaparak öğrenmek istedi. Bu sırada mimar Erol Akbalık mimarın yorumuna 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' karşılık verdi! Hakaret üzerine Yabanoğlu, durumu savcılığa bildirdi. Erol Akbalık hakkında 2 ay 27 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelenmedi. Erol Akbalık, avukat Serpil Yabanoğlu'na sosyal medyadan yorum yaptı. Cahil ve sazan diyerek hakaretler yağdırdı. 2 ay hapis cezası aldı.



                        ÇOK 'KIZ'DI
                        Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Putin hakkındaki iddiaların sonu gelmedi. Son olarak Putin'in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'dan çocuk beklediği iddia edildi. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Amerikan medyası ise yeni bir söylentiyi gündeme getirdi! 2 yetişkin kızı olan Putin, sevgilisinin hamile kalmasını istemedi. Haberi aldığında genç kadına tepki gösterdi! "Zaten iki kızım var. Yenisine gerek yoktu" dedi!



                        YAŞASIN BABAM
                        İstanbul'da Kıvanç Gülmez, oğlunu Fenerbahçe Basketbol Okulu'na gönderdi. Ancak kansere yakalandığını öğrendi. Onun için evde saha kurup videolar izletti. Biricik yavrusu iyileşip parkelere dönünce yaşadıklarını bir kitap haline getirdi.

                        'AŞI'RI ÖNEMLİ UYARI
                        Coronavirüs vaka sayıları yeniden tırmandı. Sağlık Bakanlığı, yeni hatırlatma dozu randevularını açtı. Vatandaşların, BioNTech, Sinovac veya Turkovac aşılarından herhangi birini yaptırmak için randevu alabileceği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle 50 yaş ve üzeri ile risk grubundaki vatandaşlara çağrı yaptı: Aşınızı vakit kaybetmeden olun.

                        ALTIN BEACH
                        Antalya'da yaşayan Recep Gün, bayram tatili sırasında dedektörle plajları gezdi. Altın takı aradığını söyledi.

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                        Haberler Yaşam Kanseri 2 kez yenen Cemre Uçaryılmaz Metin'den acı haber
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