Kanseri 2 kez yenen Cemre Uçaryılmaz Metin'den acı haber

Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Son sınıfta kemik kanserine yakalandı. 7 ameliyat oldu, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi. Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. Genç kız, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den dün acı haber geldi.
Cemre, 2021 yılında 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.
BURUK BAYRAM!
Antalya Serik'te Mahra Melin Pınar (10), 4 ay önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Pınar'ın gözü yaşlı ailesi, Mahra'sız geçen ilk Kurban Bayramı'nda küçük kızın mezarını ziyaret etti. Kızının başında duygulu anlar yaşayan baba Murat Pınar, "Kızımın vefatından sonra her gün mezarını ziyarete geliyoruz. Bugün de yanımızda olmasını çok isterdik" dedi.