Kanseri 2 kez yenen Cemre Uçaryılmaz Metin'den acı haber





YAŞAM SAVAŞI

Savaş bebek 27 haftalıkken 790 gram dünyaya geldi. İkizi hayatını kaybetti ancak o 72 gün yoğun bakımda yaşamak için direndi. Dün, hastaneden taburcu edildi. Ailesine bayram hediyesi verdi. Konya'da Elmas-Kemal Acıbadem çifti, geçtiğimiz yıl evlendi. Çift, bir süre sonra ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak anne Elmas Acıbadem, gebeliğinin 27'nci haftasında rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hemen doğuma alındı ve ikiz oğullarını dünyaya getirdi. Tedavileri yoğun bakımda devam eden ikizlerden Miraç Ege, 2 aylıkken hayatını kaybetti. 790 gram doğan Savaş bebek ise 72 gün boyunca solunum cihazına bağlı şekilde yaşam savaşı verdi. 4 ayın sonunda yoğun bakımdan çıkarak ailesini sevindirdi. Anne Acıbadem "Savaş büyük zorluklardan çıktığı için de ismini Savaş koyalım dedik. Küçücük bedeniyle çok uğraştı. İnşallah gördüğü son savaş bu olur" dedi. Elmas Kemal Acıbadem çifti, evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.