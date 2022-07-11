Kocaeli'nin Körfez ilçesinde takı kavgası! 1 polisin yaralandığı olayda 2 gözaltı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' tartışmasıyla çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın tarafları bayram ziyaretinde karşılaşınca yeniden kavga çıktı.