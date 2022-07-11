Kanserle 3'üncü savaşını kaybeden Cemre gözyaşlarıyla uğurlandı

Kanseri iki kez atlatan ve Moleküler Biyoloji alanında kariyer yapmaya başlarken, ABD'de doktora fırsatı yakalayan Cemre Uçaryılmaz Metin (27) üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü.

ONUR DERECESİYLE MEZUN OLDU

Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi.