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    • Yaşam
    • 11.07.2022 17:20
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    • 11.07.2022 17:20
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    Kanserle 3'üncü savaşını kaybeden Cemre gözyaşlarıyla uğurlandı

    'Hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre Uçaryılmaz Metin, 3'üncü kez nükseden kanser hastalığına yenildi. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Cemre'nin, cenaze töreninde eşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

    DHA
    Gözyaşları Cemre için aktı

    Kanseri iki kez atlatan ve Moleküler Biyoloji alanında kariyer yapmaya başlarken, ABD'de doktora fırsatı yakalayan Cemre Uçaryılmaz Metin (27) üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü.

    ONUR DERECESİYLE MEZUN OLDU
    Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi.

    Son sınıfta kemik kanseri olan Cemre, 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenen Cemre hem sağlığına kavuştu hem de okulunu onur derecesiyle bitirdi.

    ARALIK AYINDA DÜNYA EVİNE GİRDİ
    Cemre'yi, bu zor yolculuğu sırasında Umut Metin, hiç yalnız bırakmadı. Çift, geçen aralık ayında da evlendi. Cemre, kendisine de moral olan o anları, sosyal medyadan paylaştı.

    KANSER 3'ÜNCÜ KEZ NÜKSETTİ
    Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı.

    'Bir Genetikçinin Dünyası' adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Şubat ayında kanser 3'üncü kez nüksetti.

    Yeniden ameliyat olup, Bursa'daki özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Cemre'den dün acı haber geldi. Cemre Uçaryılmaz Metin, hastanede hayatını kaybetti.

    EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
    Cemre Uçaryılmaz Metin için bugün öğle vakti Balıkesir Yunus Emre Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Cemre'nin eşi Umut Metin, annesi Figen Uçaryılmaz, yakınları, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Eşinin tabutu başında taziyeleri kabul eden Umut Metin, güçlükle ayakta durdu.
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        Haberler Yaşam Kanserle 3'üncü savaşını kaybeden Cemre gözyaşlarıyla uğurlandı
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