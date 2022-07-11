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    • Yaşam
    • 11.07.2022 17:39
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    • 11.07.2022 17:39
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    Aydın'da kahreden olay! Tatil için Kuşadası'na giden genç boğularak hayatını kaybetti

    Aydın'da öğle saatlerinde meydana gelen bir olay görenlerin yüreğini yaktı. Bayram tatilini Kuşadası'ndan geçirmek isteyen 18 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti.

    Aydın’da kahreden olay!

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, dün Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

    Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

    Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Aydın'da kahreden olay! Tatil için Kuşadası'na giden genç boğularak hayatını kaybetti
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