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    • Yaşam
    • 11.07.2022 16:21
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    • 11.07.2022 16:23
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    Her yerde aranıyordu! 16 yaşındaki Emirhan Taşatan'dan acı haber geldi

    Son dakika haberleri... Ankara'nın Bala ilçesinde 6 gün önce kaybolan Emirhan Taşatan'dan acı haber geldi. Taşatan'ın baraj göletinde cansız bedenine ulaşıldı.

    Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti.

    Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi.

    EMİRHAN TAŞATAN'DAN HABER ALINAMADI
    Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
    Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazenin Emirhan Taşatan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emirhan'ın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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