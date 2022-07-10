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    • Yaşam
    • 10.07.2022 23:08
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    • 10.07.2022 23:08
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    Konya'da kavşakta feci kaza! Minibüsle otomobil birbirine girdi

    Konya'da seyir halindeki bir araç kavşakta minibüs ile çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kavşakta feci kaza! Minibüsle otomobil birbirine girdi

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresinde muayene istasyonu yakınlarındaki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem O. yönetimindeki 42 AGJ 290 plakalı otomobil ile Veysel Ö. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü Veysel Ö. ile aynı araçta bulunan H.Ö., S.Ö., C.N., G.Ö., F.N.N., Y.A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Konya'da kavşakta feci kaza! Minibüsle otomobil birbirine girdi
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