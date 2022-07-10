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    • Yaşam
    • 10.07.2022 22:51
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    • 10.07.2022 22:51
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    Yasağa rağmen denize girdi canından oldu! Yer: Karaburun

    İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun'da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 9-10 Temmuz tarihlerinde Karaburun'da denize girmek yasaklanmıştı.

    Yasağa rağmen denize girdi canından oldu! Yer: Karaburun

    Arnavutköy Karaburun'da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti. Olay 18.00 sıralarında Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize yüzen Furkan Duran (24) bir süre sonra gözden kayboldu. Duran'ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran'ı denizden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.

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    Haberler Yaşam Yasağa rağmen denize girdi canından oldu! Yer: Karaburun
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