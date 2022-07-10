Hatay’da yürek yakan kaza! Aynı aileden 4 kişi can verdi

Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz ve kızı Dilek Sabahyıldızı ile torunları Azra Yılmaz (7) ve 9 aylık Muhammet Bekir Sabahyıldızı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer torunların ise Talha (12) ve Nisa (6) Sabahyıldızı olduğu öğrenildi. Ahmet Yılmaz'ın, torunlarını bayram gezmesine götürmek üzere yolda olduğu belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN