Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.07.2022 18:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2022 18:15
    ABONE OL

    Fatih'te 11 milyonluk soygun! Çelik kasayı böyle götürdüler

    İstanbul Fatih'te bulunan bir iş yerine giren hırsızlar, içerisinde 562 bin dolar ve 100 bin euro olan kasayı açamayınca yanlarına alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, hırsızlar emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

    Fatih’te 11 milyonluk soygun! Çelik kasayı böyle götürdüler

    Fatih'te bir iş yerine giren zanlılar içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro olan kasayı açamayınca iddiaya göre yanlarında götürdü. Polis 2 zanlıyı yakalarken, kasanın götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre, Fatih'te 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda Abdullah K. adlı iş adamının iş yerine giren hırsızlar, iş yerinde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak götürdü. Olayın ardından hemen ekiplere haber veren iş adamı çalınan çelik kasada 562 bin dolar ile 100 bin euro paranın olduğunu ifade etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

    Görüntülerde çalıntı olduğu öğrenilen bir araçla iş yerine gelen şahısların para dolu kasayı taşıyarak dükkandan çıkarttıkları görülüyor. Güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar üzerine şüphelileri belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eyüphan T. (20) ile Serdar G.'yi (41) 6 Temmuz günü Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde yakaladı. Zanlılardan Eyüphan T.'nin 25 tane suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, iki zanlı adliyeye sevk edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Yaşam Fatih'te 11 milyonluk soygun! Çelik kasayı böyle götürdüler
        SON DAKİKA