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    • Yaşam
    • 10.07.2022 19:02
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    • 10.07.2022 19:02
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    Balıkesir'de trafik kazası! 5 kişi yaralandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    AA
    Balıkesir’de trafik kazası! 5 kişi yaralandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

    Atatürk Bulvarı'nda, Gömeç istikametine seyreden Mehmet Ö. (26) yönetimindeki 35 AVF 61 plakalı panelvan, aynı yönde giderken, Afet İnan Caddesi'ne dönmeye çalışan Dildar Y. (25) idaresindeki 10 BGD 45 plakalı panelvana çarpıp takla attı.

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.
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