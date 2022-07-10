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    • Yaşam
    • 10.07.2022 18:01
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    • 10.07.2022 18:01
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    İzmir'de kahreden olay! Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde öğle saatlerinde görenleri derinden yaralayan bir olay meydana geldi. Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu. Vatandaşların denize girerek engellemeye çalıştığı olayda yunus kurtarılamadı.

    İHA
    Yavrusu ölü doğan yunus intihar etti

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu. Vatandaşların denize girerek engellemeye çalıştığı olayda yunus kurtarılamadı.

    Olay öğle saatlerinde Güzelbahçe sahilinde meydana geldi. İddiaya göre doğum yapan yunusun yavrusu ölü doğdu. Yunus, bunun üzerine kendisini kayalıklara vurarak suyun üstüne çıkmaya çalıştı. Yunusu kurtarmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Yunusu kurtarmak için asker emeklisi olduğu ileri sürülen iki dalgıç denize girdi.

    Yunusu kurtarmak için dalgıçlar uzun uğraş sarf ederken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kendisini kayalıklara vuran yunus, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya vuran yunus, bölgeye gelen ekipler tarafından sahilden kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de kahreden olay! Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu
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