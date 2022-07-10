Adana'da görünmez kaza! Kafede otururken hastanelik oldular

Adana'da, bir apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları, binanın girişinde bulunan kafede oturanların üzerine düştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, bir otomobilde ise hasar oluştu.



Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları, binanın girişinde bulunan kafenin dış mekanına ve kaldırıma düştü.