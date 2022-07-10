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    • Yaşam
    • 10.07.2022 21:01
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    • 10.07.2022 21:01
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    Adana'da görünmez kaza! Kafede otururken hastanelik oldular

    Adana'da bir kafede oturanların üzerine binanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, yol kenarında bulunan bir araç da hasar gördü.

    Görünmez kaza! Kafede otururken hastanelik oldular

    Adana'da, bir apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları, binanın girişinde bulunan kafede oturanların üzerine düştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, bir otomobilde ise hasar oluştu.


    Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları, binanın girişinde bulunan kafenin dış mekanına ve kaldırıma düştü.

    Bu sırada kafede bulnan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö., beton parçalarının isabet etmesi sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kafede oturanlar koşarak uzaklaşırken, kaldırım kenarında park halinde bulunan 01 AIA 203 plakalı otomobilin ise camı kırıldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Deniz Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Adana'da görünmez kaza! Kafede otururken hastanelik oldular
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