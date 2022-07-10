Hangi yöne gideceğine karar veremedi aracıyla takla attı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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