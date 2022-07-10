10 yaşındaki Zişan Can 8 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmişti! 200 şüpheliye inceleyen polis katili 9 yıl sonra yakaladı

Konya Ilgın'da yaşayan Murat Ali Can, 9 yıl önce oğlu Eren Can'ı tedavisi için hastaneye getirdi. Akşam ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıkan Can ve ailesinin bulunduğu hafif ticari araca Kadınhanı yakınlarında dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sulama tankeri çarptı. Sürücü kaçtı. Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem Zişan (2), İkbal ve Eren yaralandı. 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakımda tedaviye alındı. 8 yıl yaşam mücadelesi veren minik kız, geçen yıl hayata gözlerini yumdu.
Ailesinin 'sarı çiçek' dediği Zişan'ın ölümünün ardından dosya, 1,5 yıl önce yeniden açıldı. Jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekipler bölgede bulunan su kuyularına gidip gelebilecek tankerlerin plakalarını, sürücülerini belirledi. Bölgedeki tüm mahalle ve köylerde fiziki ve teknik çalışmalar yapan ekipler bugüne kadar yaklaşık 200 şüpheli ve araç tespit etti. Ekip, şüphelerini Mustafa Yalçın üzerinde yoğunlaştırdı. Yalçın'ın o dönem sulama tankeri kullandığını hatta kaza tarihinden kısa süre sonra aracını tamire getirip, çamurluk kısmında tamirat yaptırdığı tespit edildi. HTS analizlerinde de tutarlılık olduğu belirtildi. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Yalçın, tutuklandı.
Baba Murat Ali Can, "Başta başsavcımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bir baba olarak mutluyum ama Zişan'ım geri gelmeyecek. Tek beklentimiz o kişinin hak ettiği en ağır cezayı almasıdır" dedi.