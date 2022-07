10 yaşındaki Zişan Can 8 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmişti! 200 şüpheliye inceleyen polis katili 9 yıl sonra yakaladı

Konya Ilgın'da yaşayan Murat Ali Can, 9 yıl önce oğlu Eren Can'ı tedavisi için hastaneye getirdi. Akşam ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıkan Can ve ailesinin bulunduğu hafif ticari araca Kadınhanı yakınlarında dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sulama tankeri çarptı. Sürücü kaçtı. Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem Zişan (2), İkbal ve Eren yaralandı. 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakımda tedaviye alındı. 8 yıl yaşam mücadelesi veren minik kız, geçen yıl hayata gözlerini yumdu.