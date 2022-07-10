10 yaşındaki Zişan Can 8 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmişti! 200 şüpheliye inceleyen polis katili 9 yıl sonra yakaladı





Ailesinin 'sarı çiçek' dediği Zişan'ın ölümünün ardından dosya, 1,5 yıl önce yeniden açıldı. Jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekipler bölgede bulunan su kuyularına gidip gelebilecek tankerlerin plakalarını, sürücülerini belirledi. Bölgedeki tüm mahalle ve köylerde fiziki ve teknik çalışmalar yapan ekipler bugüne kadar yaklaşık 200 şüpheli ve araç tespit etti. Ekip, şüphelerini Mustafa Yalçın üzerinde yoğunlaştırdı. Yalçın'ın o dönem sulama tankeri kullandığını hatta kaza tarihinden kısa süre sonra aracını tamire getirip, çamurluk kısmında tamirat yaptırdığı tespit edildi. HTS analizlerinde de tutarlılık olduğu belirtildi. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Yalçın, tutuklandı.