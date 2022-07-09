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    • Yaşam
    • 10.07.2022 00:44
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    • 10.07.2022 00:44
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    Türkiye-İran sınır hattında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada düzenlenen operasyonlar sonucunda 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildiği duyuruldu.

    İHA
    Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

    Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde; 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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    Haberler Yaşam Türkiye-İran sınır hattında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi
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