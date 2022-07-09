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    • Yaşam
    • 10.07.2022 01:18
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    • 10.07.2022 01:19
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    İstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı

    İstanbul'da akşam saatlerinde havanın soğumasının ardından gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise büyük bir panikle kaçacak yer aradı.

    Yağmura dışarıda yakalandılar

    AFAD, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu.

    Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentte gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur etkili oldu.

    Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi.

        Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü. Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

        METEOROLOJİ SAATLER ÖNCESİNDEN UYARDI
        Meteoroloji, yurdun kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'ndaki şiddetli yağışlara karşı uyardı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın günün ilk saatlerden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

            Açıklamada, yağışın İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli, yer yer de şiddetli olmasının beklendiği kaydedildi.

            Yağışların, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtilen açıklamada, yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
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            Haberler Yaşam İstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı
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