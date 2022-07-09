Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isterken kayboldu

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Elisa Yakub, ailesiyle bayram gezmesinden dönerken, iddiaya göre sulama kanalına düştü.
Kızının sulama kanalına düştüğünü gören anne Fatma Yakub da suya atladı. Anne- kızın suda sürüklemesi üzerine dede Muhammed Hanora ve dayı Mahmud Hanora da suya atladı.
Sulama kanalında biri çocuk dört kişinin akıntıyla sürüklendiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar da suya atlayıp, anne- kızı sudan çıkarmayı başardı.