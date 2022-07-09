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    • Yaşam
    • 09.07.2022 23:36
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    • 09.07.2022 23:39
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    Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isterken kayboldu

    Adana'da, bayram gezmesi sonrası ailesiyle evlerine giderken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu yeğeni Elisa Yakub'u (8) kurtarmak için suya atlayan Mahmud Hanora (27), akıntıda kayboldu. Elisa ve onu kurtarmak için kanala atlayan annesi Fatma Yakup ve dedesi Muhammet Hanora ise çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, akıntıda kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

    DHA
    Yeğenini kurtarmak isterken kayboldu

    Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Elisa Yakub, ailesiyle bayram gezmesinden dönerken, iddiaya göre sulama kanalına düştü.

    Kızının sulama kanalına düştüğünü gören anne Fatma Yakub da suya atladı. Anne- kızın suda sürüklemesi üzerine dede Muhammed Hanora ve dayı Mahmud Hanora da suya atladı.

    Sulama kanalında biri çocuk dört kişinin akıntıyla sürüklendiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar da suya atlayıp, anne- kızı sudan çıkarmayı başardı.

        Dede Muhammed Hanora da kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, dayı Mahmud Hanora ise akıntıda kayboldu.

        Sudan çıkarılan anne- kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Fatma Yakub ve kızı Elisa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arama çalışmaları için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Kaybolan Hanora'nın bulunması için çalışma başlatıldı.
            Bu bayram yetime kurban
            Haberler Yaşam Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isterken kayboldu
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