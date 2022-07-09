Sivas'ta duygulandıran anlar! Yaralanan sürücü sağlık görevlisinin eline sarıldı

Sivas'ta, otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaca çarpıp devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan İsmail Hakkı Akbulut, ambulansa taşınırken sağlık çalışanının elini bir an olsun bırakmadı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Danişment Gazi Mahallesi Sivas-Ankara kara yolu çimento fabrikası yakınlarında meydana geldi.
Kadir Şahin yönetimindeki 52 LD 307 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.