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    • Yaşam
    • 09.07.2022 20:38
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    • 09.07.2022 20:39
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    Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere birçok yere uyarıda bulundu: Sel, su baskını, yıldırım, dolu...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu raporuna göre yarın itibariyle yağış yaşanacak. Meteoroloji ayrıca sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu. Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. İşte 10 Temmuz HAVA DURUMU

    Meteoroloji’den yağış uyarısı

    İstanbul ve başkent Ankara için Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri çok önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar beklenirken Ankara Valiliği de Başkent'te yaşayan vatandaşlara dolu, sel ve su baskını için dikkatli olunmasını içeren bir duyuruda bulundu.

    YARIN SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
    Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu)

        Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

        SEL SU BASKINI, YILDIRIM DOLU
        İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

        Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

            BİR UYARI DA ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILDI
            AAnkara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

            Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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