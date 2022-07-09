Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere birçok yere uyarıda bulundu: Sel, su baskını, yıldırım, dolu...

İstanbul ve başkent Ankara için Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri çok önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar beklenirken Ankara Valiliği de Başkent'te yaşayan vatandaşlara dolu, sel ve su baskını için dikkatli olunmasını içeren bir duyuruda bulundu.
YARIN SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu)