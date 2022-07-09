4 yıl önce oğlu, şimdi de kendisi organlarıyla umut oldu

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün önce beyin kanaması teşhisiyle tedavisine başlanan Ali Demirarslan'ın, bu sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Demirarslan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

İKİ BÖBREĞİ VE KARACİĞERİ NAKLEDİLECEK

Demirarslan'ın iki böbreği ve karaciğeri, yapılan operasyonla alındı. Ali Demirarslan'ın sol böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağ böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, karaciğeri ise yine Bursa'da özel bir hastanede tedavi gören 3 hastaya nakledilecek.

ORGANLARI BİRÇOK HASTAYA UMUT OLACAK

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Atilla Satır, Organ Nakli Koordinatörü Serkan Omar ile Bursa Acıbadem Hastanesi Karaciğer Nakil Cerrahı Op. Dr. İmam Bakır Batı, yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından organları alıp Bursa'ya yola çıktı.

Nakil öncesi konuşan Dr. Atilla Satır, "Bir bayram sabahı üzücü bir olaydan sevinçli bir şeyler çıkartmaya çalışacağız" dedi.