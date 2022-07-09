Satın aldığı altınları, çalıntı olduğunu anlayınca sahiplerine teslim etti

Diyarbakır'da eşiyle tatile giden Davut Uyar'ın evine giren hırsız, 15 bin TL değerindeki altın kolye ve bilekliği çaldı. Polisin kuyumcular derneği aracılığıyla paylaştığı fotoğrafla, çalıntı mal aldığını anlayan kuyumcu, altın kolye ve bilekliği Uyar'a teslim etti

TATİLDE EVLERİ SOYULDU

3 Temmuz'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Eşiyle birlikte tatile giden Davut Uyar, eve döndüklerinde eşyalarının dağınık olduğunu, 15 bin TL değerindeki kolye ve bilekliğin çalındığını fark etti.

TEK TEK GEZDİLER

Çiftin ihbarı üzerine adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, fotoğrafını aldıkları kolye ve bileklikle, bölgedeki kuyumcuları tek tek gezdi.

KOLYE VE BİLEKLİK TESLİM EDİLDİ

Kuyumcu Veysel Akyıldız, kuyumcular derneği aracılığıyla WhatsApp grubundan paylaşılan fotoğraftan çalınan altın kolye ve bilekliği bir süre önce kendisinin satın aldığını fark edip polise bildirdi.