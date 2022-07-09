Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.07.2022 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 16:00
    ABONE OL

    Satın aldığı altınları, çalıntı olduğunu anlayınca sahiplerine teslim etti

    Diyarbakır'da tatile giden evli çiftin evine giren hırsız, 15 bin TL değerindeki altın kolye ve bilekliği çaldı. Polis ekipleri, çalınan altın kolye ve bilekliğin fotoğrafını kuyumcular derneği aracılığıyla paylaştı. Çalıntı malın kendisine satıldığını anlayan kuyumcu, ihbarda bulunarak, altın kolye ve bilekliği sahiplerine teslim etti.

    DHA
    Satın aldığı altınları, çalıntı olduğunu anlayınca sahiplerine teslim etti

    Diyarbakır'da eşiyle tatile giden Davut Uyar'ın evine giren hırsız, 15 bin TL değerindeki altın kolye ve bilekliği çaldı. Polisin kuyumcular derneği aracılığıyla paylaştığı fotoğrafla, çalıntı mal aldığını anlayan kuyumcu, altın kolye ve bilekliği Uyar'a teslim etti

    TATİLDE EVLERİ SOYULDU
    3 Temmuz'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Eşiyle birlikte tatile giden Davut Uyar, eve döndüklerinde eşyalarının dağınık olduğunu, 15 bin TL değerindeki kolye ve bilekliğin çalındığını fark etti.

    TEK TEK GEZDİLER
    Çiftin ihbarı üzerine adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, fotoğrafını aldıkları kolye ve bileklikle, bölgedeki kuyumcuları tek tek gezdi.

    KOLYE VE BİLEKLİK TESLİM EDİLDİ
    Kuyumcu Veysel Akyıldız, kuyumcular derneği aracılığıyla WhatsApp grubundan paylaşılan fotoğraftan çalınan altın kolye ve bilekliği bir süre önce kendisinin satın aldığını fark edip polise bildirdi.

    Kuyumcuya gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Altın kolye ve bileklik de Uyar çiftine teslim edildi. Polisin, çiftin evine giren şüphelinin yakalanması için yaptığı çalışma sürüyor.

    BAYRAM HEDİYESİ OLDU BİZE
    Davut Uyar, tatil için Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'ne gittiklerini ve evlerine döndüklerinde hırsızlığı fark ettiklerini belirterek, "Polisler geldi, tutanak tuttular. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Sağ olsunlar titiz bir çalışmayla buldular. Kuyumcu arkadaşımıza da teşekkür ederim. Bayram hediyesi oldu bize. Polis arkadaşlara da teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

    ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Kuyumcu Veysel Akyıldız ise polisler tarafından derneğe verilen fotoğrafın paylaşımından sonra olayı fark ettiğini ifade ederek, "Ben satın almıştım. Malın ücretini de satan kişiye ödemiştim. Fotoğrafta aynı ürünü görünce şüphelendim ve derneğe bildirdim. Dernek de emniyetle iletişime geçti ve oluşturulan bir iletişim ağından sonra malın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ben de teslim ettim" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Yaşam Satın aldığı altınları, çalıntı olduğunu anlayınca sahiplerine teslim etti
        SON DAKİKA