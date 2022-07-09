Feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
TARLAYA SAVRULDU
Sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde 43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan 21 yaşındaki Burak Taşdemir aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.
YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü. Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti.