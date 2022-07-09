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    • Yaşam
    • 09.07.2022 14:54
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    • 09.07.2022 15:08
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    Feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi

    Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, sürücüsücünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya savruldu. Yangın çıkan otomobilde sıkışan sürücü 21 yaşındaki Burak Taşdemir, hayatını kaybetti.

    İHA
    Yanan otomobilde can verdi

    Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

    TARLAYA SAVRULDU
    Sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde 43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan 21 yaşındaki Burak Taşdemir aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.

    YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
    Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü. Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti.

    Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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    Haberler Yaşam Feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi
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