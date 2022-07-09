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    • Yaşam
    • 09.07.2022 23:52
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    • 09.07.2022 23:52
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    Sakarya'da korkunç olay! Kaza yapan arabadan geriye baba ve ikiz bebekler kaldı

    Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 Karayolu’nda akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atan araçtaki anne öldü. Baba ve ikiz bebekler ise yaralandı.

    İHA
    Sakarya’da korkunç olay!

    Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına düştü. Meydana gelen kazada baba ve ikiz bebekler yaralanırken, anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kaza, Ferizli ilçesi D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.A. (41) idaresindeki 41 AGH 637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.


    Yol kenarına düşen otomobil içerisinde bulunan anne G.A. (41), ikiz bebekleri S.A. (1) ve S.N.A. (1) yaralandı.

        Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırıldı.

        Anne G.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba ve bebeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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        Haberler Yaşam Sakarya'da korkunç olay! Kaza yapan arabadan geriye baba ve ikiz bebekler kaldı
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