Yol kenarına düşen otomobil içerisinde bulunan anne G.A. (41), ikiz bebekleri S.A. (1) ve S.N.A. (1) yaralandı.
Yol kenarına düşen otomobil içerisinde bulunan anne G.A. (41), ikiz bebekleri S.A. (1) ve S.N.A. (1) yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırıldı.
Anne G.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba ve bebeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.