Eskişehir ve Bilecik'te sel felaketi! Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı: 1 ölü

METEOROLOJİ'DEN TEDBİR UYARISI

Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkisi ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerledi.

Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.