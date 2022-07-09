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    • Yaşam
    • 09.07.2022 22:34
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    • 09.07.2022 22:45
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    Eskişehir ve Bilecik'te sel felaketi! Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı: 1 ölü

    Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış bazı şehirlerde hayatı olumsuz vurdu. Sel felaketi sırasında evlerinin önünde oturan Asiye Bikmen (68) ve oğlu Sinan Bikmen (39) sel sularına kapıldı, evlerinin etrafındaki duvarlar yıkıldı. Yaralanan Sinan Bikmen köylüler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesi Asiye Bikmen ise hayatını kaybetti.

    Eskişehir ve Bilecik’te sel felaketi!

    Eskişehir'de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

    Eskişehir'de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

    BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI
    Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı'nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.

        EVLERİ SU BASTI
        Alpu ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesi'nde Ali Osman Çetinkaya'ya ait evi su bastı. Evdeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. AFAD ve jandarma ekiplerince evde hasar tespit çalışması yapılırken, Çetinkaya ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi.

        Bozan Mahallesi'nde ise tarlada bulunan barakanın çatısı uçtu. İlçenin bazı yollarında yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

        METEOROLOJİ'DEN TEDBİR UYARISI
        Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkisi ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerledi.

        Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

            SEL NEDENİYLE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
            Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, yaşamını yitirdi.

            Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı. Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi.

            Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

            Sürüklenmenin etkisiyle yaralanan Sinan Bikmen ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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            Haberler Yaşam Eskişehir ve Bilecik'te sel felaketi! Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı: 1 ölü
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