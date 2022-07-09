Meteoroloji ve valilikten yangın uyarısı! Yüksek sıcaklığa dikkat! İl il sayıldı

TUNCELİ VALİLİĞİ: YANGINLARA SEBEBİYET VEREBİLİR

Tunceli Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Hafta boyunca artmaya devam edecek olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın ormanlık alanlardan uzak durmaları, ateşli piknik yapmamaları, araçlardan sigara izmariti atmamaları, cam vb. atıkları gelişigüzel şekilde doğaya bırakmamaları önem arz etmektedir"