Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.07.2022 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 08:49
    ABONE OL

    Bursa'da hipodromu karıştıran kavga! Tekme tokat birbirilerine girdiler

    Bursa'da at yarışı öncesi atları padoğa götürmeye hazırlanan seyisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine saldıran seyisleri güvenlik güçleri ve yarışseverler güçlükle ayırdı.

    Hipodromu karıştıran kavga! Tekme tokat girdiler

    Bursa'da seyisler arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Yaşam Bursa'da hipodromu karıştıran kavga! Tekme tokat birbirilerine girdiler
        SON DAKİKA