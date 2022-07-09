Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Deniz polisi dalgıçları ve sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparken, AFAD ve HOPAK ekipleri de kıyı tarama çalışmaları sürerken karada ise telaşlı bekleyiş içinde ailesi ve vatandaşlar 10 yaşındaki Göçer'den sevindirici haber gelmesini bekliyor.