Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.07.2022 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 09:01
    ABONE OL

    Kuyruğun ucu bucağı yok! Çanakkale'de Kurban Bayramı'nda yüzlerce yıllık gelenek

    Kurban Bayramı namazı sonrası Çanakkale'de yüzlerce yıllık gelenek yine yaşatıldı. Köy meydanında bayramlaşma zinciri oluşturan cemaat, "Bayram Halkası" denilen adeti gerçekleştirdi.

    Kuyruğun ucu bucağı yok! Yüzlerce yıllık gelenek

    Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü'nde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

    Akçakoyun Köy Camiinde Kurban Bayramı için namazda buluşan köylüler namaz sonrasında köy meydanında bir araya geldi. Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası denilen adet gerçekleştirildi.

    Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.



    Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er "Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Yaşam Kuyruğun ucu bucağı yok! Çanakkale'de Kurban Bayramı'nda yüzlerce yıllık gelenek
        SON DAKİKA