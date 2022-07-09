Kuyruğun ucu bucağı yok! Çanakkale'de Kurban Bayramı'nda yüzlerce yıllık gelenek





Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er "Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız." dedi.

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