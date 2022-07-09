İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar düştü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.