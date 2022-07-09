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    • Yaşam
    • 09.07.2022 09:02
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    • 09.07.2022 09:02
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    İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı

    9 günlük bayram tatili için İstanbullular şehir dışına çıkınca bayramın ilk günü yollar boş kaldı. Ana arterlerin açık olduğu görülürken, trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar geriledi.

    İHA
    İstanbul’da yollar boş kaldı

    İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar düştü.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI
    Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

    Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

    ANA ARTERLER AÇIK KALDI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Yaşam İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı
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