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    • Haberler
    • 09.07.2022 08:55
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    • 09.07.2022 08:55
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    2022 Kurban Bayramı mesajları resimli WhatsApp Instagram sözleri! En güzel Kurban Bayramı mesajları için tıklayınız!

    Mübarek Kurban Bayramı'nda sevdiklerine mesajlar ve sözler göndermek isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı mesajları hakkında araştırma yapıyor. Kurban Bayramı mesajı göndermek isteyenler için en güzel ve anlamlı mesajları derledik. Kısa uzun resimli Kurban Bayramı mesajlarına takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Dayanışmanın ve paylaşmanın öne çıktığı mübarek Kurban Bayramı için en güzel mesajlar!

    takvim.com.tr
    2021 Kurban Bayramı mesajları WhatsApp Facebook Instagram sözleri!

    Sevdiklerine Kurban Bayramı mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı mesajları hakkında araştırma yapıyor. Kurban Bayramı tüm faziletiyle idrak edilmeye başlandı. Bu mübarek günlerde müminler birbirlerinin bayramını WhatsApp, Instagram, Facebook gibi platformlar üzerinden kutluyor. Siz de göndermek istediğiniz Kısa uzun resimli Kurban Bayramı mesajlarına haberimizden ulaşabilir, bu mesajları WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte; 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

    2021 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI SÖZLERİ!

    Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

    Hatırlamanın ve paylaşmanın insanlar üzerindeki etkisinde manevi rolü olan bayramınızı en içten duygu ve hassasiyetlerimle kutlarım. Kurban bayramınız mübarek olsun.

    Bizi diğer milletlerden ayıran ve milletçe ortak duygu ve düşünce dünyamıza derinlik katan bayramlardan biri daha geldi. Mübarek kurban bayramımızın sağlık, esenlik ve güzellikler getirmesini dilerim.

    Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

    Kurban Rabbimizden gelip yine ona gideceğimizi bizlere anlatan bir güzelliktir. Bu güzelliği yaşamımıza yansıtmak dileğiyle, hayırlı bayramlar dilerim.

    Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

    Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

    Paylaşmak beraberinde insanı değerleri de yükseltir. Paylaşmak bayramlarımıza anlam katan kadim duyguların başında geliyor. Bu duyguyu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Nice yıllarda sağlıkla buluşacağımız bayramlarımız olsun.

    Manevi iklimi gönül dünyamızda yaşatan kurban bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, size ve ailenize hayır ve güzellikler diliyorum.

    Bir tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile değişir dünya. Bayramlarımız tüm İslam coğrafyasına hayır ve güzellikler getirsin. Biraz tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile... Sevgiler.

        Müslüman müslümana her gün bayram tadında yaklaşmalı ve aynı heyecanı hissetmelidir. Bu hassasiyet ve farkındalığı taşıyacağımız nice bayramlara...

        İslam coğrafyasına gelecek huzurun mimari olması adına dua ettiğimiz mübarek kurban bayramımızı heyecan ve muhabbetle kutluyorum.

        Kurban Bayramı vesilesiyle tüm samimi dualarınızın rabbimize ulaşmasını diliyor, hayırlı bayramlar temenni ediyorum

        Bayramımızı heyecan ve sevgiyle karşılıyor, bu duyguyu beraber yaşamak için sizlerinde kurban bayramını kalbi hassasiyetlerimle kutluyorum.

        Dünya"da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

        Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

        Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

        Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

        Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

        Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

        Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

        Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

        Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

        Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun...

        Bu değerli Kurban Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

        Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...

        Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Kurban Bayramınız mübarek olsun!

        Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun...

            Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

            Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

            Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

            Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!
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            Haberler Haberler 2022 Kurban Bayramı mesajları resimli WhatsApp Instagram sözleri! En güzel Kurban Bayramı mesajları için tıklayınız!
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