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    • Yaşam
    • 09.07.2022 09:04
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    • 09.07.2022 09:04
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    Bursa'da kahreden kaza! 6 aylık bebek öldü

    Bursa'da acı bir kaza meydana geldi. Harmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık bebek Hatice Korol hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    6 aylık bebeğin acı sonu!

    Bursa'nın Harmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık bebek Hatice Korol hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    Kütahya yönüne giden Yaşar Korol yönetimindeki 10 DDZ 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.

    Kazada Yaşar Korol ile yanındaki eşi Hacer, çocukları Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah (6) ve Hatice Korol yaralandı.

    HATİCE BEBEK KURTARILAMADI
    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatice bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da kahreden kaza! 6 aylık bebek öldü
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