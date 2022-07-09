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    • Yaşam
    • 10.07.2022 01:51
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    • 10.07.2022 01:51
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    Batman'da husumetli 7 aile arasında kavga çıktı! 54 yaralı var

    Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı Köyünde bir süredir husumetli oldukları öğrenilen aileler arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda 54 kişi yaralandı.

    Husumetli 7 aile arasında kavga! 54 yaralı

    Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı Köyünde 7 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 5'i ağır, 54 kişi yaralandı.

    Kavgaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "9 Temmuz 2022 Saat 18.00 sıralarında İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı Köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya Jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

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    Haberler Yaşam Batman'da husumetli 7 aile arasında kavga çıktı! 54 yaralı var
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