Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.07.2022 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 10:28
    ABONE OL

    Firar eden koç hastane bahçesini birbirine kattı

    Tokat'ta kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesine girdi. Hastanenin bahçesini birbirine katan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erlerinin arasından kaçarak gözden kayboldu.

    Firar eden koç hastane bahçesini birbirine kattı

    Tokat'ta sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı. Yakalanamayan koç izini kaybettirdi. Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı.

    İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

    Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Yaşam Firar eden koç hastane bahçesini birbirine kattı
        SON DAKİKA