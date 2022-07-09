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    • Yaşam
    • 09.07.2022 11:20
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    • 09.07.2022 11:20
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    Sultangazi'yi karıştıran iki taciz iddiası: Linç edilmekten son anda kurtuldu

    Sultangazi'de yaşanan 2 farklı taciz iddiasında ortalık karıştı. Bir kadının gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheli linç edilmekten oto yıkamacıya sığınarak kurtuldu. Bir başka olay da ise komşularının çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

    DHA
    Tacizci linç edilmek son anda kurtuldu

    Sultangazi'de geçen çarşamba günü yaşanan iki farklı taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı.

    GİZLİCE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
    İlk olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin önünde oturan kişi iddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının fotoğraflarını cep telefonu ile gizlice çekti. Durumu fark eden kadın, fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterdi.

    LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
    Kadının tepkisini fark eden çevredekiler, şüpheliyi darbetmeye başladı. Koşarak yakınlarda bulunan bir oto yıkamacıya sığınan kişi, burada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
    Sağduyulu vatandaşlar araya girerek, müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının şikayetçi olması üzerine şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

    YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI
    Aynı saatlerde yaşanan ikinci olay ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mustafa A., aynı binada ikamet eden komşularının küçük çocuklarına fiziki olarak cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk yaşananları annesi K.K.'ya anlattı.

    Kapı komşuları olan Mustafa A.'nın yanına giden çocuğun ailesi şüpheliyi darbetti. Daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Ailenin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Sultangazi'yi karıştıran iki taciz iddiası: Linç edilmekten son anda kurtuldu
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