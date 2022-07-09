Sultangazi'yi karıştıran iki taciz iddiası: Linç edilmekten son anda kurtuldu

Sultangazi'de geçen çarşamba günü yaşanan iki farklı taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı.

GİZLİCE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

İlk olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin önünde oturan kişi iddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının fotoğraflarını cep telefonu ile gizlice çekti. Durumu fark eden kadın, fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterdi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Kadının tepkisini fark eden çevredekiler, şüpheliyi darbetmeye başladı. Koşarak yakınlarda bulunan bir oto yıkamacıya sığınan kişi, burada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sağduyulu vatandaşlar araya girerek, müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının şikayetçi olması üzerine şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.