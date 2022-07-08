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    • Yaşam
    • 08.07.2022 14:25
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    • 08.07.2022 14:29
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    Konya'da vahşet! 2 günlük eşini katletti

    Konya'da Murat Demir isimli şahıs 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i, evde bıçaklayarak öldürdü. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu belirtildi.

    2 günlük eşini katletti!

    Konya'da Murat Demir (52), 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i (45), evde bıçaklayarak öldürdü.

    Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat Demir, evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçakla yaraladı.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ
    Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi.

    Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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    Haberler Yaşam Konya'da vahşet! 2 günlük eşini katletti
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