ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi.

Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.