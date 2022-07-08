Üçüncü evliliği 2 gün sürdü: Tartışma cinayetle bitti

Konya'da 52 yaşındaki Murat Demir, 2 gün önce evlendiği 45 yaşındaki Keziban Demir'i, evde bıçaklayarak öldürdü.
YARALI KADIN KURTARILAMADI
Saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede, Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat Demir, evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.
2 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER
Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi. Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.