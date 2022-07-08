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    • Yaşam
    • 08.07.2022 14:29
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    • 08.07.2022 14:29
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    Üçüncü evliliği 2 gün sürdü: Tartışma cinayetle bitti

    Konya'da 52 yaşındaki emekli Murat Demir, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Çiftin iki gün önce evlendikleri öğrenilirken, Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ortaya çıktı.

    DHA
    2 günlük eşini öldürdü

    Konya'da 52 yaşındaki Murat Demir, 2 gün önce evlendiği 45 yaşındaki Keziban Demir'i, evde bıçaklayarak öldürdü.

    YARALI KADIN KURTARILAMADI
    Saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede, Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat Demir, evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçakla yaraladı.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    2 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER
    Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi. Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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    Haberler Yaşam Üçüncü evliliği 2 gün sürdü: Tartışma cinayetle bitti
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