Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Yaşam
    • 08.07.2022 14:23
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    • 08.07.2022 14:32
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    Yolda, evde, ofiste 724 Dinle yanınızda! Türkiye’de bir ilk: Tüm sesli içerikler ücretsiz

    Ücretsiz müzik, sesli kitap, canlı radyo, sesli haber, sesli röportajlar ve çok özel podcast yayınları 724 Dinle'de. 724 Dinle kendi playlistlerini yapabilir, çevrimdışı müzik dinleyebilirsin. takvim.com.tr'de yayınlanan haberleri sesli olarak bulabileceğiniz 724 Dinle sesli içerik platformumuzu keşfetmenin tam zamanı...

    takvim.com.tr
    Yolda, evde, ofiste 724 yanınızda!

    Ücretsiz müzik, sesli kitap, canlı radyo, sesli haber, sesli röportajlar ve çok özel podcast yayınları 724 Dinle'de. takvim.com.tr'de yayınlanan haberleri sesli olarak bulabileceğiniz 724 Dinle sesli içerik platformumuzu keşfetmenin tam zamanı...

    724 DİNLE'DE SİZİ NELER BEKLİYOR?

    ÜCRETSİZ MÜZİK
    Pop, rock, anadolu rock, arabesk, Türk sanat müziği, klasik müzik, türkü ya da alternatif müzik... Tarzına göre müzikler şimdi ücretsiz olarak ve sana özel hazırlanmış çalma listelerinde seni bekliyor. Sevdiğin şarkıcıyı takibe alabilir, favori şarkılarını listeleyebilirsin.

    13 FARKLI CANLI RADYO
    724 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsin.

    ÇEVRİMDIŞI DİNLE
    Çevrimdışı ortamda favori müziklerin 724 Dinle ile yanında. En sevdiğin müzikleri telefonuna indir ve çevrimdışı dinleyebilirsin.

    SANA ÖZEL ÇALMA LİSTELERİ
    En sevdiğin şarkıları seç, kendi çalma listeni hazırlayabilirsin.

    PODCAST YAYINLARI
    Kültür&Sanat, Tarihte Bugün, Portre, Seyahatname ve Spor Arşivi konularına dair dopdolu podcast yayınları için günün 24 saati 724 Dinle'yi ücretsiz olarak takip edebilirsin.

        SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR
        Her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 724 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsin. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan, George Orwell ve daha birçok yazar seni bekliyor.

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        MODUNA GÖRE HABER
        Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. takvim.com.tr ve birçok siteyi bulabileceğiniz 724 Dinle gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkanı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

        DİNİ YAYINLAR
        Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden 724 Dinle ile hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz, Sure, Meal Sure ve Mealli Hatim dinleme imkânı da tanıyor.

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        Haberler Yaşam Yolda, evde, ofiste 724 Dinle yanınızda! Türkiye’de bir ilk: Tüm sesli içerikler ücretsiz
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