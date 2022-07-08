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724 DİNLE'DE SİZİ NELER BEKLİYOR?
ÜCRETSİZ MÜZİK
Pop, rock, anadolu rock, arabesk, Türk sanat müziği, klasik müzik, türkü ya da alternatif müzik... Tarzına göre müzikler şimdi ücretsiz olarak ve sana özel hazırlanmış çalma listelerinde seni bekliyor. Sevdiğin şarkıcıyı takibe alabilir, favori şarkılarını listeleyebilirsin.
13 FARKLI CANLI RADYO
724 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsin.
ÇEVRİMDIŞI DİNLE
Çevrimdışı ortamda favori müziklerin 724 Dinle ile yanında. En sevdiğin müzikleri telefonuna indir ve çevrimdışı dinleyebilirsin.
SANA ÖZEL ÇALMA LİSTELERİ
En sevdiğin şarkıları seç, kendi çalma listeni hazırlayabilirsin.
PODCAST YAYINLARI
Kültür&Sanat, Tarihte Bugün, Portre, Seyahatname ve Spor Arşivi konularına dair dopdolu podcast yayınları için günün 24 saati 724 Dinle'yi ücretsiz olarak takip edebilirsin.