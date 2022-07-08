SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR

Her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 724 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsin. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan, George Orwell ve daha birçok yazar seni bekliyor.

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MODUNA GÖRE HABER

Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. takvim.com.tr ve birçok siteyi bulabileceğiniz 724 Dinle gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkanı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

DİNİ YAYINLAR

Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden 724 Dinle ile hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz, Sure, Meal Sure ve Mealli Hatim dinleme imkânı da tanıyor.