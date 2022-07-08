Konya'da görevi başındaki Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla öldüren katil Hacı Mehmet Akçay'ın babası ilk kez konuştu

'BİZE DOKTORU SUÇLAYICI HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ'

Hacı Mehmet Akçay'ın babası Kasım Akçay, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, ''Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim. Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum'' dedi.