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    • Yaşam
    • 08.07.2022 16:28
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    • 08.07.2022 16:29
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    Bağcılar’da silahlı saldırı! Husumetlisini sokak ortasında vurdu

    Bağcılar’da silahlı saldırgan, husumetlisi olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

    Husumetlisini sokak ortasında vurdu

    Bağcılar'da silahlı saldırgan, husumetlisi olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında vurdu. S

    Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, husumetli olduğu fırında çalışan Mensur Ataş'a ateş etti.

    BİRİNİ VURDU DİĞERİNİ KOVALADI
    Saldırganın ateş açmasıyla fırında bulunan Mehmet Sarıgül kaçmaya çalıştı. Ataş'ı silahla vuran saldırgan, daha sonra sokak ortasında kovaladığı Mehmet Sarıgül'e de ateş açtı.

    1 ÖLÜ 1 YARALI
    2 kişiyi vurduktan sonra zanlı kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis sokakta güvenlik çemberi oluştururken, ağır şekilde yaralanan Ataş ve Sarıgül ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ataş'ın hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenilirken, tedavi altına alınan Mehmet Sarıgül'ün ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

    Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bağcılar’da silahlı saldırı! Husumetlisini sokak ortasında vurdu
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