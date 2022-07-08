5 kilometrelik kuyruk! Tatili fırsat bilenler akın etti! Kurban Bayramı'na saatler kala trafik durdu

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman Trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününde yola çıktı. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük Tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi.
Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.