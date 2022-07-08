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    • Yaşam
    • 08.07.2022 15:06
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    • 08.07.2022 15:10
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    5 kilometrelik kuyruk! Tatili fırsat bilenler akın etti! Kurban Bayramı'na saatler kala trafik durdu

    Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yollara döküldü. Özellikle tatil beldelerine akın eden vatandaşlar şehir girişlerinde yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, arife günü de Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye devam etti. Muğla'nın girişinde yaklaşık 5 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.

    5 kilometrelik kuyruk! Tatili fırsat bilenler akın etti

    İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman Trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

    ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
    Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününde yola çıktı. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük Tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

    MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
    Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi.

    Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

        ANADOLU OTOYOLU'NDA TATİLCİ YOĞUNLUĞU
        Kurban Bayramı'nı tatilde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk havadan da görüntülendi.

        BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE BAYRAM TRAFİĞİ
        Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı mevkisinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle TEM üzerindeki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ise ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

        43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA YOĞUN TRAFİK
        43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi. Bayram tatiline çıkmak isteyenler, Ankara- Kırıkkale yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

            EGM: 12 İLDE HIZ DENETİMLERİ BAŞLADI
            EGM Trafik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.

            BODRUM'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
            Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Kurban Bayramı'na kısa süre kala trafik yoğunluğu arttı. Kentin ana yolları ile işlek caddelerinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Özellikle kent merkezine giden sürücüler nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi.

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            Bu bayram yetime kurban
            Haberler Yaşam 5 kilometrelik kuyruk! Tatili fırsat bilenler akın etti! Kurban Bayramı'na saatler kala trafik durdu
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