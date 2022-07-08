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    • Yaşam
    • 08.07.2022 18:09
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    • 08.07.2022 18:09
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    İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı! 1 kişi öldü

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde güpegündüz korkunç bir cinayet meydana geldi. Saldırıda Mansur A. hayatını kaybetti, yaralanan Mehmet S. hastanede tedavi altına alındı.

    AA
    İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırı

    İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir fırına gelen Fuat K, burada Mansur A. ve Mehmet S'yi silahla vurdu.

    Saldırıda Mansur A. hayatını kaybetti, yaralanan Mehmet S. hastanede tedavi altına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili yapılan incelemede Fuat K'nin bir yakınının çalıştığı iş yerinde iş kazası sonucu ölmesi sonucu iş yeri sahipleri ile aralarında husumet oluştuğu, iş yeri sahiplerinin mahkeme tarafından belirlenen tazminatları aksattığı iddiasıyla zanlının silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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