Denizli'de doktorları rehin aldığı söylenen adam tahliye edildi

Denizli'de, parfüm satışı yapmak için girdiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, 2 doktoru odada rehin alıp darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Uğur Çalışkan'ın (35) cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 4 yıl 5 ay 22 güne indirilip, tahliyesine karar verildi. Saldırıya uğrayan Doktor Osman Gazi Sağlam, "Tahliye kararını aileme söyleyemedim" dedi.
Olay, geçen 15 Ocak'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip 2'nci kata çıktı. Çalışkan, servisteki asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ile Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu odaya girdi.
Çalışkan'ın, parfüm satmaya çalıştığı Bakkalcı ve Sağlam, hastalarıyla ilgilenmeleri gerektiğini belirterek, servisi terk etmesini istedi. Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, anahtarı da cebine koyarak 2 doktoru rehin aldı.