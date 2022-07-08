Denizli'de doktorları rehin aldığı söylenen adam tahliye edildi

BENİ ÇOK ENDİŞELENDİRMİYOR ANCAK AİLEM TEDİRGİN OLUYOR

Saldırıya uğrayan doktor Osman Gazi Sağlam, kararı ailesine açıklayamadığını belirterek, "Sanığın tahliye olması beni çok endişelendirmiyor ancak ailem tedirgin oluyor. Özellikle Konya'daki saldırıdan sonra daha da endişelendiler. Tahliye kararını onlara söyleyemedim. Beni bu üzüyor" diye konuştu.