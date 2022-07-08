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    • Yaşam
    • 08.07.2022 17:17
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    • 08.07.2022 17:17
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    Feci görüntü! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı

    Son dakika haberleri... Yalova'da feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ç. isimli 8 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Feci görüntü!

    Yalova'da, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ç. (8) isimli erkek çocuğu, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

    MİNİBÜS ÇARPTI
    Kaza, saat 11.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. N.A.'nın (42) kullandığı 34 BFV 716 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.Ç. adlı erkek çocuğuna çarptı.

    ÇOCUK SAVRULDU
    Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşüp, sürüklendi. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 1'i kız 3 çocuğun yolun karşısına geçmek için beklediği, caddeye çıktıklarında ise içlerinden birine minibüsün çarptığı görülüyor.

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    Haberler Yaşam Feci görüntü! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı
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