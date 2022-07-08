Feci görüntü! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 1'i kız 3 çocuğun yolun karşısına geçmek için beklediği, caddeye çıktıklarında ise içlerinden birine minibüsün çarptığı görülüyor.

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