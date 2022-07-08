Hızını alamadı direğe girdi! Korkunç kazada feci ölüm

Aracın hızı ve çarpmanın etkisiyle betonarme elektrik direği dibinden kırılarak yarı kadar yıkıldı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet E. (74) ile araçta yolcu olarak bulunan Murat Karataş (75), Talip K. (37) ve Emrullah U. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Murat Karataş, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.