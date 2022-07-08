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    • Yaşam
    • 08.07.2022 10:45
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    • 08.07.2022 12:06
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    Yer verme kavgası: Yabancı kadınlar ile Türk erkekler birbirine girdi

    Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme nedeniyle çıkan kavgada, yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İHA
    Yumruk yumruğa yer verme kavgası

    Geçtiğimiz gün Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

    "BEN BOKSÖRÜM SAKİN"
    Vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Yer verme kavgası: Yabancı kadınlar ile Türk erkekler birbirine girdi
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