Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren katil: Kartıyla deodorant aldım

İddianamede Mehmet Kuyar'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından da 16 yıl hapsi talep edildi.

KAÇ KERE BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM

İddianamede Mehmet Kuyar'ın ifadesine de yer verildi. Kuyar, ifadesinde, olay günü eşinin yanına giderken meyve bıçağından biraz büyük olan bıçağı 20 lira karşılığında aldığını belirtti.

Kuyar ifadesinde şunları söyledi:

Okulun önünde çocukların oynaması nedeniyle yan duvardan atlayarak okulun içine girdim. Eşimi buldum ve çocukları neden göstermediğini sordum. O sırada okul müdürü aradı. Açmasını söyledim; ancak Gülsüm telefonu açmadı. Gülsüm, evliliği kafasında 5 yıl önce bitirdiğini söyledi. '

Bunu bana daha önce niye söylemedin' diye sordum. Sonra montumun cebindeki bıçağı çıkardım ve ilk önce karnına sapladım. Olayın hiddetiyle kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum.