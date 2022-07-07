Anne ile kızını ayrı ayrı kaçırdılar: O anlar kamerada

Kalabalık vardı, ben de onlar da polisi çağırdık. Kızım Türkan Gülistan Tekin, eşine boşanma davası açmıştı. Koca şiddeti nedeniyle birtakım davalar da vardı. Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor.

Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk, annesiyle birlikte çok vahşice bir olay. Affedilecek bir olay değildir. Ülkemizde böyle şeyler olmamalı.