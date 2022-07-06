Üniversiteli Osman Ertuğrul Yavuz komşu kuyumcuya kurşun yağdırdı!

Konya Seydişehir'de 60 yaşındaki kuyumcu Yusuf Şahin, önceki gün komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Yavuz (27) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayı yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 6 kurşun isabet ettiği görülen Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yavuz, olaydan sonra kaçtı. Ancak kısa süre sonra suç aleti tabanca ile yakalandı. Liseye giriş sınavlarında tam puan alarak Türkiye birinciliğine ortak olan katil zanlısının yine üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı. Yavuz'un üniversiteyi 3'üncü sınıftan terk ettiği belirtildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine yollandı.