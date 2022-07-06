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    • Yaşam
    • 06.07.2022 12:13
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    • 06.07.2022 12:31
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    Tatil yolculuğu erken başladı! Bolu Dağı Tüneli mevkisinde trafik yoğunluğu oluştu

    Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve yazlık bölgelere gidecek vatandaşlar tatil yolculuğuna erken başladı. Türkiye'nin en önemli ulaşım güzergahlarından olan Bolu Dağı Tüneli mevkisinde trafik yoğunluğu başladı.

    Tatil yolculuğu erken başladı

    Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluğa sebep oldu. Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek için yola erken çıkan tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde oluşan araç yoğunluğu ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına geliyor.


    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

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    Haberler Yaşam Tatil yolculuğu erken başladı! Bolu Dağı Tüneli mevkisinde trafik yoğunluğu oluştu
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